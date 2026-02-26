Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал свою сдержанную реакцию на забитый мяч в ответном стыке Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Туринцы вели 3:0, отыгравшись после 2:5 в первом матче.
- Осимхен отличился на 106-й минуте, остановив камбэк соперника.
- В итоге «Галатасарай» уступил 2:3, но прошел в 1/8 финала ЛЧ.
«Я посчитал важным проявить уважение к человеку, которого я очень ценю и который сыграл важную роль в моей карьере. Я, конечно, говорю о Спаллетти», – объяснил Осимхен.
- Нигериец ранее выступал за «Наполи», с которым выиграл Серию А.
- Спаллетти тогда тренировал неаполитанцев.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио