Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал свою сдержанную реакцию на забитый мяч в ответном стыке Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Туринцы вели 3:0, отыгравшись после 2:5 в первом матче.

Осимхен отличился на 106-й минуте, остановив камбэк соперника.

В итоге «Галатасарай» уступил 2:3, но прошел в 1/8 финала ЛЧ.

«Я посчитал важным проявить уважение к человеку, которого я очень ценю и который сыграл важную роль в моей карьере. Я, конечно, говорю о Спаллетти», – объяснил Осимхен.