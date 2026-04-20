  • Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси

Вчера, 08:30
10

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг игроков с самой низкой вовлеченностью в оборонительные действия команды.

В него вошли данные из 46 высших лиг мира.

В рейтинге посчитан средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.

Лидирует в списке нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0,70. Условно это означает, что аргентинец пробегает 700 метров пока его партнеры бегут 1 километр.

Вторую позицию поделили российский форвард «Акрона» Артем Дзюба и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В рейтинг попали игроки, которые отыграли минимум 1000 минут в своих чемпионатах за год.

Топ-10 выглядит так:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 0,70;

2-3. Артем Дзюба («Акрон») – 0,74;

2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,74;

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») – 0,76;

5-7. Мирлинд Даку («Рубин») – 0,77;

5-7. Килиан Мбаппе («Реал») – 0,77;

5-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 0,77;

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») – 0,78;

9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 0,79;

9-10. Мойзе Кен («Фиорентина») – 0,79.

Источник: страница CIES Football OBS в соцсети X
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Индепендьенте Ривадавия Фиорентина Галатасарай Аль-Иттифак Краснодар Реал Рубин Акрон Аль-Наср Интер Майами Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану Кордоба Джон Дембеле Мусса Мбаппе Килиан Кен Мойзе Осимхен Виктор Даку Мирлинд Sebastián Villa
Комментарии (10)
acor94
1776664238
А точнее антирейтинг. Почти самый худший игрок в мире, получается. На равне с месси и рональду))
sochi-2013
1776666380
Дурацкий рейтинг. Нападающий(футболист)- не марафонец, чтобы километраж накручивать. Его дело голы забивать.
ilich55
1776666637
Акрон бежит? Все бегут......
R_a_i_n
1776666795
В десятке три представителя РПЛ. Даже не понятно радоваться ли?
ilich55
1776666911
Дзюба пробегает 740 метров, когда команда находится без мяча? Это как? Дзюба бежит быстрее остальных?
Чилим.
1776681139
Смешно...
NewLife
1776681755
Придурки.
bset
1776748232
Ни о чем этот показатель не говорит. Пока защитники встречают игрока, реагируют на каждый пас, выполняют челночный бег по сути, нападающий просто чуть оттягивается назад. Если он будет полноценные оборонительные действия выполнять, то 1) у него не хватит сил на атаку и 2) в его зоне будет пусто, когда мяч вынесут.
