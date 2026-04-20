Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг игроков с самой низкой вовлеченностью в оборонительные действия команды.

В него вошли данные из 46 высших лиг мира.

В рейтинге посчитан средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.

Лидирует в списке нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0,70. Условно это означает, что аргентинец пробегает 700 метров пока его партнеры бегут 1 километр.

Вторую позицию поделили российский форвард «Акрона» Артем Дзюба и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В рейтинг попали игроки, которые отыграли минимум 1000 минут в своих чемпионатах за год.

Топ-10 выглядит так:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 0,70;

2-3. Артем Дзюба («Акрон») – 0,74;

2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,74;

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») – 0,76;

5-7. Мирлинд Даку («Рубин») – 0,77;

5-7. Килиан Мбаппе («Реал») – 0,77;

5-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 0,77;

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») – 0,78;

9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 0,79;

9-10. Мойзе Кен («Фиорентина») – 0,79.