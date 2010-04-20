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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Мусса Дембеле
€ 7 млн
Мусса Дембеле
Аль-Иттифак
12 июля 1996 (30)
#9 | Нападающий
183 см | 74 кг
Франция | Мали
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Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
Роналду – лидер чемпионата Саудовской Аравии по упущенным моментам в сезоне
2024.03.25 17:17
1
Дембеле перешел в «Аль-Иттифак»
2023.07.26 23:07
«Милан» ищет нападающего: в шорт-листе пять кандидатов
2023.04.10 20:58
«Манчестер Юнайтед» нашел нападающего на замену Роналду
2022.07.12 12:20
3
Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле закончил карьеру в 34 года
2022.02.08 11:04
1
Дембеле потерял сознание на тренировке «Атлетико»
2021.03.23 22:58
2
У форварда «Атлетико» Дембеле выявлен коронавирус. Ранее заболел Фелиш
2021.02.04 19:31
Видео
Мусса Дембеле перешел в «Атлетико»
2021.01.13 20:45
Marca: Дембеле сегодня пройдет медосмотр в «Атлетико»
2021.01.13 10:33
1
Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»
2021.01.11 16:06
Во Франции сообщили о договоренности «Атлетико» и «Лиона» по Дембеле
2021.01.10 14:13
Директор «Лиона» Жуниньо: «Ведем переговоры с «Атлетико» по Дембеле. Думаю, сам он уже достиг соглашения с мадридцами»
2021.01.10 08:15
Журналист Романо: «Атлетико» ведет переговоры по Муссе Дембеле»
2021.01.08 23:21
«Барселона» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле
2020.08.27 10:48
1
Видео
Роберто Мартинес: «Убийственные касания Дембеле заставляют меня признать его лучшим игроком матча с «Манчестер Сити»
2020.08.16 09:49
2
Видео
Мусса Дембеле: «Теперь «Лион» топ-команда»
2020.08.16 09:38
3
Ауа, Депай и Дембеле могут покинуть «Лион» летом
2020.05.11 00:19
1
Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов за нападающего «Лиона» Дембеле
2020.01.21 01:50
1
Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле
2020.01.03 15:23
14
Foot Mercato: «Лион» отказался продать Дембеле в «Челси» за 40 миллионов
2020.01.02 18:29
2
«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут
2019.12.31 19:37
8
Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Дембеле вместо Холанда
2019.12.30 21:20
2
The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов
2019.12.06 15:47
7
Мусса Дембеле: «Без Депая «Лион» все равно сможет сыграть удачно в атаке против «Зенита»
2019.11.26 19:48
1
Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков
2019.10.17 14:40
4
Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет в январе купить по сниженной цене форварда «Лиона» Дембеле
2019.10.07 13:56
1
Осорио, Караваев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Лионом». Депай и Дембеле сыграют у хозяев
2019.09.17 19:01
11
«Ювентус» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле
2019.08.19 08:57
1
Автогол Хэнли – первый мяч в новом сезоне АПЛ; дебютный гол в сезоне Лиги 1 на счету Муссы Дембеле
2019.08.09 22:15
1
2
Главные новости
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
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15:05
27
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
5
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
2
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
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