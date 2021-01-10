Директор «Лиона» Жуниньо: «Ведем переговоры с «Атлетико» по Дембеле. Думаю, сам он уже достиг соглашения с мадридцами»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в мадридский «Атлетико». Информацию подтвердил спортивный директор французов Жуниньо.

«Мусса объяснил мне ситуацию. Он считает, что сейчас самое время уйти в другой клуб, поскольку он немного утратил мотивацию. Мне Дембеле очень нравится как футболист. Но не лучшее решение его удерживать, так как должного желания у Дембеле нет. Мы ведем переговоры с «Атлетико». Сам игрок, думаю, уже достиг соглашения.

Можем ли подписать Ислама Слимани? Мы его ценим, но это лишь один из вариантов. В середине сезона не всегда просто подписать форварда. Со Слимани мы почти договорились еще в начале сезона», – рассказал Жуниньо.