«Барселона» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле стал трансферной целью «Барселоны».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новый главный тренер каталонской команды Рональд Куман уже одобрил возможный переход 24-летнего футболиста.
Француз должен стать заменой для Луиса Суареса, который близок к уходу из клуба.
- Рыночная стоимость Дембеле – 40 миллионов евро.
- Форвард выступает за «Лион» с августа 2018 года.
- За два сезона в его активе 92 матча, 44 гола и 13 ассистов.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио