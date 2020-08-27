«Барселона» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле стал трансферной целью «Барселоны».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новый главный тренер каталонской команды Рональд Куман уже одобрил возможный переход 24-летнего футболиста.

Француз должен стать заменой для Луиса Суареса, который близок к уходу из клуба.