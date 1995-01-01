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    «Барселона» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новый главный тренер каталонской команды Рональд Куман уже одобрил возможный переход 24-летнего футболиста.

    Француз должен стать заменой для Луиса Суареса, который близок к уходу из клуба.

    • Рыночная стоимость Дембеле – 40 миллионов евро.
    • Форвард выступает за «Лион» с августа 2018 года.
    • За два сезона в его активе 92 матча, 44 гола и 13 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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