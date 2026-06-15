В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на информацию о возможном подписании клубом нападающего Александра Кокорина.
«Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается», – сказал Волженкин.
- 35-летний форвард ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
- Кокорин не играл в РПЛ с января 2021 года.
Источник: «Чемпионат»