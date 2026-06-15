В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на информацию о возможном подписании клубом нападающего Александра Кокорина.

«Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается», – сказал Волженкин.