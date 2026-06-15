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В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина

Сегодня, 08:58
3

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на информацию о возможном подписании клубом нападающего Александра Кокорина.

«Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается», – сказал Волженкин.

  • 35-летний форвард ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
  • Кокорин не играл в РПЛ с января 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Оренбург Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1781509277
Зря ты так, за такой базар можно и стулом получить)))
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subbotaspartak
1781519935
Не вошёл Кокоша в поворот, Не вошёл в концепцию.... В Оренбург он задом наперёд Мог бы забрести без конкуренции...
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crf57
1781522019
Кому этот дибилоид сейчас нужен? НИКОМУ!
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