Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в чемпионате России-2026/27 на титул будут претендовать три команды.
«Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
Во всяком случае осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей они превосходят другие команды», – сказал Орлов.
- «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо Мх» стартовали в РПЛ с двух побед.
- В прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит», опередивший «Краснодар» на 2 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»