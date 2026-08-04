Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в чемпионате России-2026/27 на титул будут претендовать три команды.

«Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

Во всяком случае осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей они превосходят другие команды», – сказал Орлов.