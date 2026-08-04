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  • Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»

Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»

Сегодня, 08:17

Агент Дмитрий Селюк высказался об игроках «Балтики» под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

«Если вы посмотрите статистику игроков «Балтики» и любой другой команды – например, «Динамо», «Локомотива», «Зенита», «Спартака», – то увидите, что у лучшего футболиста «Балтики» процент хороших передач – 70, а у других – 65–69.

О чeм это говорит? У меня самый худший футболист, если у него меньше 80 процентов хороших передач, – я с такими даже не работаю. В «Балтике» больше бегают и мешают играть другим. Это их стиль. Некоторые команды не играют в футбол, а мешают в него играть. А есть команды, которые созидательны, как «Оренбург». Я люблю команды, которые стараются играть в футбол, а не мешают играть.

Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про «выстрел в голову» – игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду «Балтики». Закупит новых, потом опять продаст, потом опять закупит и продаст. Заинтересованность в продаже игроков и в процентах от продажи, безусловно, есть», – сказал Селюк.

  • Этим летом «Балтика» продала защитника Кевина Андраде в «Зенит» за 3,5 миллиона евро, вратаря Максима Бориско в ЦСКА за 2 миллиона евро и нападающего Абу-Саида Эльдарушева в «Ротор» за 120 тысяч евро.
  • Калининградцы занимают в РПЛ после двух туров 7-е место с 3 очками.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Селюк Дмитрий
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