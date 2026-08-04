Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в гостевом матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

– Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?

– Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят.

– Фролов объяснил, за что дал тебе желтую карточку?

– За то, что я фолил. Я спросил – мне сказали так. Понимал, что если начну спорить, мне дадут вторую желтую. Поэтому принял как есть.