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  • Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»

Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»

Сегодня, 11:21
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в гостевом матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

– Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?

– Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят.

– Фролов объяснил, за что дал тебе желтую карточку?

– За то, что я фолил. Я спросил – мне сказали так. Понимал, что если начну спорить, мне дадут вторую желтую. Поэтому принял как есть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Зобнин Роман
Комментарии (8)
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ScarlettOgusania
1785833861
Фролов своим отвратительным предвзятым судейством набирает висты для мягкой посадки в районе "Матросской тишины"...🤬
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Garrincha58
1785836398
Зоба учи матчасть и как капитан скажи пусть ВУ перечитает правила
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suchi-69
1785838988
Картина Репина "Опять не Левников"
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Цугундeр
1785839339
Царёвы какие-то разговоры пошли у Зобы.. Перхвалили,что-ли?)
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SLADE2019
1785839440
Зобнину, чьей игрой в последнее время многие восхищаются, по мнению некоторых специалистов, в этой игре можно было дать вторую желтую. По второму голу, наверняка, также будет заседание соответствующей комиссии. Поэтому, надо дождаться результатов разбирательства, потом делать выводу, в чью пользу были ошибки судьи.
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alefreddy
1785843288
там бесполезно все это под колпаком Мюллера
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