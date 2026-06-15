Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома

Максим Никитин, проспартаковский инсайдер, дал понять, что пока нападающего «Аль-Хиляля» Малкома ждать в Москве не стоит.

«На самом деле агент Малкома пытается сделать самому вежливому бразильцу в истории новый шаг за бабками.

Так что в это трансферное окно ожидается много слухов на эту тему. Но пока ничего серьезно между Малкомом и «Спартаком» не было.

Агент забросил тему – здесь ее поймали. Примерно такой сюжет», – написал Никитин.