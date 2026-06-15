Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома

Максим Никитин, проспартаковский инсайдер, дал понять, что пока нападающего «Аль-Хиляля» Малкома ждать в Москве не стоит.
«На самом деле агент Малкома пытается сделать самому вежливому бразильцу в истории новый шаг за бабками.
Так что в это трансферное окно ожидается много слухов на эту тему. Но пока ничего серьезно между Малкомом и «Спартаком» не было.
Агент забросил тему – здесь ее поймали. Примерно такой сюжет», – написал Никитин.
- Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина