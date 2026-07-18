Раскрыт новый клуб Малкома

Бывший вингер «Зенита» Малком продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

После ожидаемого ухода из «Аль-Хиляля» он подпишет контракт с «Аль-Джазирой».

Клуб из ОАЭ будет платить Малкому около 9 миллионов евро в год.

У бразильского футболиста был вариант с переходом во «Фламенго», однако он не захотел идти на уступки по зарплате ради возвращения на родину.