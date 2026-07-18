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Раскрыт новый клуб Малкома

Вчера, 11:44
4

Бывший вингер «Зенита» Малком продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

После ожидаемого ухода из «Аль-Хиляля» он подпишет контракт с «Аль-Джазирой».

Клуб из ОАЭ будет платить Малкому около 9 миллионов евро в год.

У бразильского футболиста был вариант с переходом во «Фламенго», однако он не захотел идти на уступки по зарплате ради возвращения на родину.

  • В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
  • Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Источник: Informa Fla
ОАЭ. Первый дивизион Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Джазира Фламенго Малком
Комментарии (4)
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Цугундeр
1784364624
)))) Падла какая. А я, говорил, люблю белые ночи, серую зарплату и чёрных друзей..))
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ziborock
1784370320
А там уже бом-жи рты раскрыли в предвкушении бесплатной черной булочки!
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Hector вернулся
1784375763
А как же болотные берега?
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рылы
1784376251
обидно, да. с учётом того, что он с прошлой зимы рвался обратно в зенит. постоянно на все наши сборы в эмиратах приезжал. но мы никак не можем даже четверть его зарплаты повторить, в отличие от аль-джазиры. в аль-хиляле он получал 18 лямов.
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