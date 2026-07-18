Раскрыт новый клуб Малкома

Бывший вингер «Зенита» Малком продолжит карьеру на Ближнем Востоке.
После ожидаемого ухода из «Аль-Хиляля» он подпишет контракт с «Аль-Джазирой».
Клуб из ОАЭ будет платить Малкому около 9 миллионов евро в год.
У бразильского футболиста был вариант с переходом во «Фламенго», однако он не захотел идти на уступки по зарплате ради возвращения на родину.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: Informa Fla