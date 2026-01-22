Стала известна позиция ЦСКА по Адриэлсону и Андраде

Защитники Адриэлсон из «Аль-Васла» и Кевин Андраде из «Балтики», которыми интересуется ЦСКА, на сегодняшний день остаются запасными вариантами для московского клуба. Красно-синие сосредоточены на переговорах с другим иностранным центральным защитником.
Сообщается также, что информация о том, что ЦСКА возобновлял переговоры с Адриэлсоном, не соответствует действительности.
- 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
- 27-летний Адриэлсон в текущем сезоне сыграл в 21 встрече за «Аль-Васл», забил 5 мячей.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»