Стала известна позиция ЦСКА по Адриэлсону и Андраде

Защитники Адриэлсон из «Аль-Васла» и Кевин Андраде из «Балтики», которыми интересуется ЦСКА, на сегодняшний день остаются запасными вариантами для московского клуба. Красно-синие сосредоточены на переговорах с другим иностранным центральным защитником.

Сообщается также, что информация о том, что ЦСКА возобновлял переговоры с Адриэлсоном, не соответствует действительности.