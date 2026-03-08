Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал поражение от «Динамо».

«Надо попросить прощения у наших болельщиков. Мы не можем пропускать четыре гола дома, в дерби. Важность матча мы прекрасно понимали. «Краснодар» проиграл, «Зенит» тоже, мы не могли входить в матч в таком ключе. Можно вспомнить матч с «Ахматом», но это в прошлом.

Мы должны возложить вину на себя, это наши поражения. Нам надо работать дальше», – сказал Мойзес.