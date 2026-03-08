Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал поражение от «Динамо».
«Надо попросить прощения у наших болельщиков. Мы не можем пропускать четыре гола дома, в дерби. Важность матча мы прекрасно понимали. «Краснодар» проиграл, «Зенит» тоже, мы не могли входить в матч в таком ключе. Можно вспомнить матч с «Ахматом», но это в прошлом.
Мы должны возложить вину на себя, это наши поражения. Нам надо работать дальше», – сказал Мойзес.
- ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:4 в 20-м туре РПЛ. Встреча проходила на «ВЭБ Арене».
- Армейцы с 17-й минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.
- Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 36 очков.
Источник: «Чемпионат»