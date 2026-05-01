Канчельскис сказал, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Андрей Канчельскис сравнил двух российских вратарей – Игоря Акинфеева из ЦСКА и Матвея Сафонова из «ПСЖ».

«Сафонов приближается к величию Акинфеева, но ещe не превзошeл его. Думаю, то, как складывается карьера Сафонова, могло быть и у Акинфеева, если бы он всe-таки решился уехать в Европу.

Акинфеев – вратарь очень высокого уровня даже по европейским меркам. Он бы смог заиграть там. Но и без выступления за европейские топ-клубы его знают за пределами России», – сказал Канчельскис.