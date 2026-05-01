Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис сказал, превзошел ли Сафонов Акинфеева

1 мая, 16:08
36

Андрей Канчельскис сравнил двух российских вратарей – Игоря Акинфеева из ЦСКА и Матвея Сафонова из «ПСЖ».

«Сафонов приближается к величию Акинфеева, но ещe не превзошeл его. Думаю, то, как складывается карьера Сафонова, могло быть и у Акинфеева, если бы он всe-таки решился уехать в Европу.

Акинфеев – вратарь очень высокого уровня даже по европейским меркам. Он бы смог заиграть там. Но и без выступления за европейские топ-клубы его знают за пределами России», – сказал Канчельскис.

  • 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
  • В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.

Еще по теме:
Российский тренер хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Канчельскис одним словом описал странное высказывание Дивеева 1
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака» 15
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Бр ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Канчельскис Андрей
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1777641422
Сафонов приближается к величию Акинфеева =========================== Да вы что!!! Клоуна понтового хотите сравнить с Игорем?))) вАщеее опупели?!!!, Этот хлуст Мюнхгаузен, даже близко не стоит и не будет стоять рядом с Акинфеевым, да...повезло попасть в ТОП клуб, где за матч по его воротам бьют от силы 5 ударов за матч...и то умудряется срать!!! нестабильность, харизма,и сбитая психика, вот эти критерии не дадут ему даже на киллометр приблизится к Акинфееву...скажу больше, вот Агкацев на много сейчас превосходит всех вратарей в лиге, вот у кого может получиться стать легендой после Игоря...ну никак не у Моти
Ответить
Volrad777
1777642336
Играя в псж и в лиге чемпионов ты уже выше любого вратаря рпл. А акинфей игрок одной команды и перейдя в другую возможно он сидел бы на скамейке сафонов уже лучше
Ответить
Интерес
1777642986
Ничё,заглотит в Мюнхене ещё четвертак(а то и пятерик), и сразу подравняется.
Ответить
Garrincha58
1777643346
Зачем их сравнивать один уже заканчивает другой на пике карьеры
Ответить
Romeo 123
1777644537
Сафонов играет в топовом чемпионате и неплохо играет а акинфеев только рекорд сделал в лч
Ответить
Vitaga
1777660627
за все годы российского футбола у нас были единицы игроков мирового уровня... Аршавин Жирков и Акинфеев. Сафонову пока рано такое признание. стабильности нет. игры за сборную позор какой то.
Ответить
Snek
1778017648
Если ЛЧ в этом году выиграет, то да, конечно, превзойдёт Акинфеева.
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 