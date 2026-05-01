Канчельскис сказал, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Андрей Канчельскис сравнил двух российских вратарей – Игоря Акинфеева из ЦСКА и Матвея Сафонова из «ПСЖ».
«Сафонов приближается к величию Акинфеева, но ещe не превзошeл его. Думаю, то, как складывается карьера Сафонова, могло быть и у Акинфеева, если бы он всe-таки решился уехать в Европу.
Акинфеев – вратарь очень высокого уровня даже по европейским меркам. Он бы смог заиграть там. Но и без выступления за европейские топ-клубы его знают за пределами России», – сказал Канчельскис.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: «Советский спорт»