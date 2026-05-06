Канчельскис оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.
– Кого бы вы назвали фаворитом в матче «Спартак» – ЦСКА?
– Никого. 50 на 50. Команды неудачно проводят сезон, сейчас у них шанс зацепиться за Кубок. Это самое большое дерби в России. Поэтому здесь никому предпочтение не отдам, конечно, буду болеть за ЦСКА, но шансы 50 на 50.
- «Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Встреча начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» – «Динамо»).
Источник: «Матч ТВ»