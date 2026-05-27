  Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»

Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»

Сегодня, 01:17

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что ему не удалось заполучить футболку Лионеля Месси после матча между «Сельтой» и «Барселоной» в 2020 году.

«Когда я забил «Барсе», попросил у Лео Месси футболку. Он тогда не говорил на английском – это сейчас в «Майами» он прибавил. А тогда я спрашиваю его на английском, а он на меня смотрит как на мудака, и я понимаю, что он не понял, что я сказал.

Я искренне хотел футболку Лео. У меня есть другие любимые футболисты, но Месси – лучший игрок в истории мирового футбола. Тот импакт, который он оказывает на поле, я нигде не видел.

По итогу так ни с кем и не поменялся. Я попросил Рафу Алькантару помочь мне заполучить футболку. Но он мне сказал: «Я попрошу, но шансов немного. 38 туров и 25 человек в заявке – 23 из них просят футболку», – поделился воспоминаниями Смолов.

Источник: Smol Talk
