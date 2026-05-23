«Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочу»: Смолов – об окончании карьеры

Бывший форвард сборной России Федор Смолов в интервью Okko фактически подтвердил, что закончил карьеру.
– В завершении карьеры наверняка есть и плюсы. Ты уже год можешь позволить больше, чем позволял себе 15 лет. В чeм главные плюсы?
– Как минимум пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется.
– Это ты и так делал раньше.
– Нет, кстати, это заблуждение. Пивко я пил и в баню ходил, но я серьeзно относился к спортивному режиму и очень долго не выпивал.
– Есть ощущение, что ты искренне счастлив, так как у тебя больше возможностей потусоваться?
– Да, по мне видно, что это искренне? И ровно поэтому я не переживаю о том, что карьера закончилась, – появилось больше времени на саморазвитие, путешествия, «Чек-лист» с Okko. Мне нравится путешествовать, познавать мир и общаться с новыми людьми.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».