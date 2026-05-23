  • РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку

РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку

Сегодня, 17:51
15

«Динамо Мх» победило «Урал» в ответном стыковом матче за место в РПЛ. Махачкалинцы забили два безответных гола.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

У «Динамо Мх» серия из четырех матчей без поражений. У «Урала» четыре поражения в последних пяти встречах.

Команды встретились второй раз в истории.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Россия. Премьер-лига. Переходные матчи
Динамо Мх - Урал - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Г. Агаларов, 39 (с пенальти); 2:0 - У. Мрезиг, 63.
Таблица турнира

Агаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
Газизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Лапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Урал Динамо Мх
Skull_Boy
1779548115
Ништяк
Цугундeр
1779548207
) Выглядит побито ,но сурово. Лицо Гриши Иванова.) Да поделом. Абреки красавцы.
DeStar
1779548247
против такого урала я бы с пацанами со двора прописку сохранил влёгкую, еще бы пиво в перерыве попил)
Император 1
1779548288
Жалко, хотелось, чтобы Урал сыграл, к тому же вместо них
волчарик
1779548341
Не в восторге от Махачкалы, но это лучше чем год слушать Иванова.
ESC-Russia-google
1779548445
Прекрасно! Уже минус третий фарм газпрома мимо РПЛ! (Сочи, Пари НН и Урал) Итого: минус 18 очков для газпрома в следующем сезоне!
evgen64
1779548533
Это и так было понятно. Д.Мх- с сохранением прописки. Урал-не унывать. На следующий год конкурентов не будет. Да и с четвёртого раза должно сфортить.
evgevg13
1779548803
Урал-не унывать. Динамо-с сохранением прописки
волчарик
1779549160
Интереснее события в ЮФЛ. Сегодня три возраста. ЦСКА Зенит 1-4,0-3,1-4. Спартак Краснодар 2-2,1-3,0-4. И не хрюкать.
Plyash
1779549426
С победой тебя , легенда Вадим Евсеев . Имеешь полное право прокричать в микрофон своё знаменитое на всю Европу "..й вам", правда , сегодня не ты забил , а твоя команда . Возраст . Удачи в будущем сезоне . И будь воздержанее в интервью , чай не пацан уже .
