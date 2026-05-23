РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку

«Динамо Мх» победило «Урал» в ответном стыковом матче за место в РПЛ. Махачкалинцы забили два безответных гола.
Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.
У «Динамо Мх» серия из четырех матчей без поражений. У «Урала» четыре поражения в последних пяти встречах.
Команды встретились второй раз в истории.
Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Россия. Премьер-лига. Переходные матчи
Динамо Мх - Урал - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Голы: 1:0 - Г. Агаларов, 39 (с пенальти); 2:0 - У. Мрезиг, 63.
Источник: «Бомбардир»