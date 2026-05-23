РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку

«Динамо Мх» победило «Урал» в ответном стыковом матче за место в РПЛ. Махачкалинцы забили два безответных гола.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

У «Динамо Мх» серия из четырех матчей без поражений. У «Урала» четыре поражения в последних пяти встречах.

Команды встретились второй раз в истории.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.