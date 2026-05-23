Стало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты

Федеральная налоговая служба опубликовала сведения о зарплатных расходах клубов РПЛ.
«У «Зенита» и «Спартака» – самые больше расходы на зарплаты в РПЛ. «Краснодар» – лишь пятый.
По данным ФНС, за прошлый год петербуржцы потратили на оклад для персонала порядка 10 миллиардов рублей, КБ рядом (9,39 млрд). Потом уже значительно меньше тратили «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар». ЦСКА лишь 6-й в этом показателе, армейцы расходуют на зарплаты в 2,5 раза меньше лидирующего «Зенита».
Вылетевший «Сочи» вошел в топ-8. Меньше всех платит работникам махачкалинское «Динамо» (840 миллионов рублей).
Эффективнее всего смотрится «Балтика», – написало издание «МЯЧ RU».
- Чемпионом России стал «Зенит». Команде удалось оказаться первой в своем 100-м сезоне.
- На втором месте оказался «Краснодар», который завтра, 24 мая, может выиграть FONBET Кубок России.
- Вылетели из РПЛ «Сочи» и «Пари НН».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»