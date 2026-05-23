Аршавин: «Сафонову будет сложно превзойти меня»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сравнил свою карьеру и Матвея Сафонова из «ПСЖ».
– Ты за последние 20 лет – главный российский футболист в мировой истории. Сафонов тебя уже превзошeл?
– Нет ещe. Но ему сложно будет, если честно, даже если у него много титулов будет. Но шансы есть.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Его рыночная цена – 22 млн евро.
- Матвей до переезда во Францию всю карьеру провел в «Краснодаре».
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.
Источник: «Чемпионат»