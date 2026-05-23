Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост постоянного тренера ЦСКА.

«Согласен с опасениями болельщиков по этому назначению. Мы обесцениваем труд футбольных людей. Когда появляются в таких клубах какие-то откуда ни возьмись. Понятно, что сейчас скажут, что он из академии, но таких в каждом клубе по 50 человек. Клуб покупает футболистов, платит им по два миллиона, тогда и тренеры должны быть с футбольным прошлым. Посмотрите вы на примеры в Европе.

Смысл искать помощников в штаб Игдисамова, если вы назначаете человека из школы? Берите кого угодно – братьев, родственников! Зачем искать футбольных людей в штаб, если главный – человек из школы? Я бы в ЦСКА пошeл в удовольствием, если бы пригласили, но не в штаб к Игдисамову. Вы издеваетесь, что ли? Зачем я тогда в футбол играл 30 лет?

Поймите, что в этом возрасте футболистов учить не надо, их научили в школах. Я провeл всю карьеру, и меня никто ничему не учил. Чему меня учить? Приходишь на тренировку – тренируешься. Потом моешься, садишься в машину и уезжаешь. На матч состав назвали, а футболисты просто выходят и играют. Тренер в матче может только сказать, куда надо бежать или не бежать. Искусство не в том, чтобы кричать на бровке, а в футболистах, которые играют. Пример – Мусаев в «Краснодаре», – сказал Мостовой.