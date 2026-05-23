Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в ЦСКА

23 мая, 15:57
11

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост постоянного тренера ЦСКА.

«Согласен с опасениями болельщиков по этому назначению. Мы обесцениваем труд футбольных людей. Когда появляются в таких клубах какие-то откуда ни возьмись. Понятно, что сейчас скажут, что он из академии, но таких в каждом клубе по 50 человек. Клуб покупает футболистов, платит им по два миллиона, тогда и тренеры должны быть с футбольным прошлым. Посмотрите вы на примеры в Европе.

Смысл искать помощников в штаб Игдисамова, если вы назначаете человека из школы? Берите кого угодно – братьев, родственников! Зачем искать футбольных людей в штаб, если главный – человек из школы? Я бы в ЦСКА пошeл в удовольствием, если бы пригласили, но не в штаб к Игдисамову. Вы издеваетесь, что ли? Зачем я тогда в футбол играл 30 лет?

Поймите, что в этом возрасте футболистов учить не надо, их научили в школах. Я провeл всю карьеру, и меня никто ничему не учил. Чему меня учить? Приходишь на тренировку – тренируешься. Потом моешься, садишься в машину и уезжаешь. На матч состав назвали, а футболисты просто выходят и играют. Тренер в матче может только сказать, куда надо бежать или не бежать. Искусство не в том, чтобы кричать на бровке, а в футболистах, которые играют. Пример – Мусаев в «Краснодаре», – сказал Мостовой.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
  • Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Еще по теме:
Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова 10
Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера 9
ЦСКА определился с главным тренером 24
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1779543047
Не позовут тебя Санька в ЦСКА не позовут, иди просись в Спартак.
Ответить
AL51
1779543233
В общем то он правильно говорит.
Ответить
crf57
1779553009
Жаба Саню просто душит! Ну это уже некрасиво,так требовать должность главного тренера.Да тебя и вторым никто не возьмет, потому,что пустой хвастливый болтун!
Ответить
jerry093
1779554286
да он так и будет тявкать, даже если позовут он сто причин найдет, чтобы не идти в клуб. а так согласен с этим вентилятором, то что решают кадры. а пока эти мальчики так и будут смотреть в рот тренеру какой бы он там не был
Ответить
Интерес
1779558233
Так ты никогда своего слона не продашь...
Ответить
Shtthfckup
1779558255
Футбольный человек пока о футболе лишь рассуждает, пока нефутбольные - работают
Ответить
morgan59
1779558351
Возьми команду во второй лиге, выведи в пердив, потом в РПЛ. Доведи до пьедестала. Или иди в спартаковскую академию, возьми мальчишек 12-14 лет доведи их до основы Спартака, вот и получишь должность.
Ответить
Plyash
1779604777
Ну , ты словоблуд известный , Саня . Языком , словно веником метёшь . Не пора ли тебе научную работу под свой очередной бред написать под названием "Диссертация", а то ты уже сам себя не понимаешь .
Ответить
Главные новости
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
19:18
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
18:49
2
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
18:40
3
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
17
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
15
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
4
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
5
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
32
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
40
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 