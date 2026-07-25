Игрока «Зенита» предложили «Роме»

Посредники предложили «Роме» приобрести вингера «Зенита» Луиса Энрике на замену Крисенцио Саммервилу, ушедшему в «Аль-Хилаль».

Однако бразилец не убедил итальянский клуб. Поэтому «волки» уже вышли на связь с «РБ Лейпциг» ради полузащитника Антонио Нусы. Еще одним кандидатом на усиление атаки римляне рассматривают вингера «Фулхэма» Оскара Бобба.