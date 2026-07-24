Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Козлов – о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Пришли в себя после пощечины на 1-й минуте»

Козлов – о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Пришли в себя после пощечины на 1-й минуте»

Вчера, 22:29

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Балтики» (1:2).

  • ЦСКА пропустил на 1-й минуте, но затем забил два гола.
  • Москвичи возглавили таблицу.
  • Козлов ранее выступал за «Балтику».

– Как смогли прийти в себя после быстрого гола?

– Нам как дали пощечину на первой минуте, так мы сразу и пришли в себя. Начали матч, наверное, не о том думая.

– Что бы вы предпочли: чтобы ваш гол засчитали и дальше игра пошла, или же слава богу, что всe сложилось так, как сложилось?

– Засчитывайте мой гол, а остальные голы в принципе не важны (смеется). Но, конечно, главное, что мы выиграли.

Еще по теме:
Обзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1) 25
Гол «Балтики» в ворота ЦСКА стал историческим
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Козлов Данила
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт РПЛ, Барко хочет покинуть «Спартак», игроку «Зенита» грозит арест, новая команда Клоппа и другие новости
00:57
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
00:29
Игдисамов назвал игрока ЦСКА, у которого все передачи «космические»
Вчера, 23:51
1
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
Вчера, 23:34
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от ЦСКА, обвинив своих игроков
Вчера, 23:18
2
Тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу над «Балтикой»
Вчера, 22:50
1
РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1)
Вчера, 21:59
31
Судья пытался остановить провокацию Соболева в адрес фанатов «Спартака»
Вчера, 21:47
1
Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 21:15
1
В «Балтике» высказались о скором трансфере вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 20:59
4
Все новости
Все новости
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Родина»
00:37
Талалаев предостерег «Балтику» от неверного шага: «Это выстрел в голову и борьба за выживание»
00:25
«Балтика» продолжила серию поражений в РПЛ
00:11
Радимов определил, какой игрок нужен «Спартаку»
Вчера, 23:12
Игдисамов повторил достижение Газзаева
Вчера, 22:59
Тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу над «Балтикой»
Вчера, 22:50
1
Козлов – о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Пришли в себя после пощечины на 1-й минуте»
Вчера, 22:29
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:00
РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1)
Вчера, 21:59
31
Судья пытался остановить провокацию Соболева в адрес фанатов «Спартака»
Вчера, 21:47
1
Гол «Балтики» в ворота ЦСКА стал историческим
Вчера, 21:31
Позиция Талалаева по трансферу вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 21:15
1
В «Балтике» высказались о скором трансфере вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 20:59
4
Суперкомпьютер определил фаворита сезона РПЛ
Вчера, 20:45
12
ВидеоЦСКА пропустил от «Балтики» на 34-й секунде
Вчера, 20:26
4
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Родина»
Вчера, 19:58
11
Радимов заявил о прогрессе «Спартака»
Вчера, 19:52
4
Баринов пропустит матч против «Балтики» – известна причина
Вчера, 19:30
8
Фото«Факел» арендовал хавбека «Зенита»
Вчера, 19:15
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Балтика»: 24 июля 2026
Вчера, 18:53
4
24-летний судья-дебютант РПЛ: «Главный на поле – арбитр; ни футболисты, ни тренеры»
Вчера, 18:33
8
Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию»
Вчера, 18:13
16
РПЛ перенесла матч 1-го тура
Вчера, 17:49
7
Генич рассказал, каким будет «Зенит» в новом сезоне
Вчера, 17:42
1
Умяров сообщил, что игрок «Зенита» его чуть не задушил
Вчера, 17:19
18
Мнение Быстрова о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 17:14
3
Талалаев ответил, на что способны футболисты «Балтики» в этом сезоне
Вчера, 16:55
14
Ловчев спрогнозировал тройку призеров по итогам сезона РПЛ
Вчера, 16:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+