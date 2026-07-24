Козлов – о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Пришли в себя после пощечины на 1-й минуте»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Балтики» (1:2).

ЦСКА пропустил на 1-й минуте, но затем забил два гола.

Москвичи возглавили таблицу.

Козлов ранее выступал за «Балтику».

– Как смогли прийти в себя после быстрого гола?

– Нам как дали пощечину на первой минуте, так мы сразу и пришли в себя. Начали матч, наверное, не о том думая.

– Что бы вы предпочли: чтобы ваш гол засчитали и дальше игра пошла, или же слава богу, что всe сложилось так, как сложилось?

– Засчитывайте мой гол, а остальные голы в принципе не важны (смеется). Но, конечно, главное, что мы выиграли.