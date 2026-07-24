Игдисамов назвал игрока ЦСКА, у которого все передачи «космические»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил ассист Данила Кругового из матча 1-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

«Мы с самого начала придерживались плана на игру, пропущенный гол никак не повлиял. Как планировали атаковать через определeнные зоны, так и делали. Понимал состояние команды и знал, что у ребят есть силы отыграться.

Я бы после 1-го тура закрывал номинацию «Ассист сезона», которую Круговой уже получил и в прошлом сезоне. У Данила все передачи космические», – сказал Игдисамов.