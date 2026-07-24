Баринов пропустит матч против «Балтики» – известна причина

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пропустит матч 1-го тура РПЛ против «Балтики».

«Дмитрий Баринов всю неделю готовился в общей группе к игре против Балтики, однако вчера ночью появились признали достаточно выраженной острой инфекции. Медицинский штаб и игрок боролись с ней, однако вирус не оставил шансов на участие в игре.

Надеемся поставить Дмитрия на ноги в ближайшие два-три дня, и он будет готовиться к следующему матчу», – сказал главный врач армейцев Эдуард Безуглов клубному телеграм-каналу.