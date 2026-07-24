Баринов пропустит матч против «Балтики» – известна причина

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пропустит матч 1-го тура РПЛ против «Балтики».
«Дмитрий Баринов всю неделю готовился в общей группе к игре против Балтики, однако вчера ночью появились признали достаточно выраженной острой инфекции. Медицинский штаб и игрок боролись с ней, однако вирус не оставил шансов на участие в игре.
Надеемся поставить Дмитрия на ноги в ближайшие два-три дня, и он будет готовиться к следующему матчу», – сказал главный врач армейцев Эдуард Безуглов клубному телеграм-каналу.
- Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года.
- Сумма трансфере составила 2 миллиона евро.
- 29-летний игрок подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.
Источник: ТАСС