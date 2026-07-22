В «Локомотиве» оценили оскорбления болельщиков в адрес Баринова: «Имеют право»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об оскорблениях со стороны болельщиков клуба в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

«Болельщики имеют право на своe мнение. Они всегда очень критически подходят к таким моментам, выражают своe мнение, которое считают важным.

Дима провeл в «Локомотиве» много ярких сезонов, несколько лет был капитаном, мы ему благодарны. Дальше каждый сам выбирает свою судьбу – кто-то остаeтся с «Локомотивом», а кто-то уходит. Болельщики относятся к этому критически, повторюсь, имеют на это право. Футболисты играют в первую очередь для болельщиков», – сказал Нагорных.