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«Спартак» уличили в том, что он превращается в клуб нытиков

Сегодня, 18:57
3

Журналист «Спорт-Экспресса», фанат «Спартака» Максим Алланазаров высказался о попытке красно-белых добиться переигровки суперкубкового матча против «Зенита».

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

«Жалко, что «Спартак» постепенно сам превращается в клуб нытиков и превращает в нытиков своих болельщиков.

Никто не задается вопросом: «А клуб потребовал бы переигровку, если бы выиграл серию пенальти в матче с «Зенитом»?». Что-то мне подсказывает, что нет. Для того чтобы победить, игрокам «Спартака» нужно было лучше соперника пробить пенальти, а вратарю – попробовать что-то отбить.

В поражении «Спартака» в Суперкубке виноваты не фанаты за воротами, а футболисты, которые не забили свои пенальти, и вратарь, который не отбил ни одного удара. Всe!

Увы, но «клубные» каналы превращают болельщика «Спартака» не только в нытика, но и в терпилу. Никто на таких каналах не будет рассказывать, что подписание Заболотного – позор. Наоборот, болельщика будут убеждать, что это топовое решение.

На таких каналах никогда не будут критиковать тех, кто вкинул десятки миллионов евро в безногих нападающих, которые за сезон забивают по пять голов.

На таких каналах всегда будут разгонять темы вроде «мы страдальцы», «весь мир против нас». Это смещает фокус внимания болельщика с игры или конкретного момента: он уже не думает о футболе, его просто переключили.

На подобных каналах вам даже расскажут, что топ-трансферы «Спартака» – это какой-то непонятный юрист и ветеран, которые точно всe изменят и добьются справедливости.

Я иногда встречаю болельщиков, которые адекватно оценивают происходящее и не позволяют срать себе в мозг, но их не так много. С ними, как правило, приятно общаться – они всe понимают», – написал Алланазаров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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Цугундeр
1784822700
Упс.. Ну, если Безумный Макс такое понёс... Тады- ой.)
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...уефан
1784823160
...дятел, ты сначала у болел спроси, кто из них просматривает "клубные" каналы, и кто ведётся, на такого рода инфу? Или ты себя считаешь умнее всех, вместе взятых, болел!?... А что касается последних действий клуба, то они в правильном направлении - частичное предотвращение возможных, заказных судейских ляпов...
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Айболид
1784823271
Тут достаточно комментарии их глянуть - и всё станет понятно.
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