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Клопп сказал, в каком случае уйдет из сборной Германии

24 июля, 15:26

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп обратился к журналистам после своего назначения в национальную команду.

«В тот день, когда вы больше не захотите видеть меня, я уйду – без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я никуда не гожусь, я уйду.

Но так должен считать не один человек – это должно быть общее мнение. Если Немецкий футбольный союз скажет, что я не справляюсь, я уйду.

Если же вы начнете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я тоже уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками. Все должно касаться только футбола и моей работы.

У Юргена Клоппа не будет никакой карьеры после работы в сборной. В идеале это станет вершиной моей тренерской карьеры», – сказал Клопп.

  • С 2025 года Клопп занимал пост директора по международным связям Red Bull.
  • До этого он возглавлял «Ливерпуль» на протяжении девяти лет – с 2015 по 2024 год.
  • 3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом.

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Источник: Bayern & Germany
Германия Клопп Юрген
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