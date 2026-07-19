Клопп раскрыл свое следующее место работы

Юрген Клопп подтвердил, что станет главным тренером сборной Германии.
«Мы уже совсем близки к тому, чтобы официально объявить об этом.
В идеале – в ближайшие несколько дней», – сказал Клопп.
- С 2025 года Клопп занимает пост директора по международным связям Red Bull. Его соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.
- До этого он возглавлял «Ливерпуль» на протяжении девяти лет – с 2015 по 2024 год.
- 3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Нагельсманом и заявил о намерении провести переговоры с Клоппом.
Источник: твиттер Фабрицио Романо