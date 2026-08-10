На Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников вошел в заявку петербургского «Динамо» на кубковый матч против «ФК 10».

Михаил Иванович выступает за футбольную и хоккейную команды ветеранов «Петергоф».

Если Барышников появится на поле, он станет самым возрастным футболистом в истории российского футбола, превзойдя достижение бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева.