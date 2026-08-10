На Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников вошел в заявку петербургского «Динамо» на кубковый матч против «ФК 10».
Михаил Иванович выступает за футбольную и хоккейную команды ветеранов «Петергоф».
Если Барышников появится на поле, он станет самым возрастным футболистом в истории российского футбола, превзойдя достижение бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева.
- Медведев вышел на Кубок в составе «Амкала» в сентябре 2025 года, когда ему исполнилось 70 лет.
- Разница в возрасте между Барышниковым и самым молодым игроком соперника превышает полвека. Александру Ефимову, представляющему «ФК 10», 20 лет – он младше депутата на 52 года.
- Встреча 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России состоится 11 августа в Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России