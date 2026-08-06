«Спартак» выпустил обращение к Полеху

«Спартак» обратился к нападающему Павлу Полеху, который забил гол в домашнем матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

«Павел Полех вошeл в историю «Спартака». Он стал самым молодым автором гола. Рекорд Джано [Ананидзе] держался 17 лет – с августа 2009 года. Примечательно, что в момент того гола Полех ещe даже не родился. Теперь самое главное – сохранять холодную голову, продолжать упорно работать и развиваться. Тогда успех неминуем. Верим в тебя, Паша!» – сказано в сообщении «Спартака».