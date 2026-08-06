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«Спартак» выпустил обращение к Полеху

6 августа, 13:12
8

«Спартак» обратился к нападающему Павлу Полеху, который забил гол в домашнем матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

«Павел Полех вошeл в историю «Спартака». Он стал самым молодым автором гола. Рекорд Джано [Ананидзе] держался 17 лет – с августа 2009 года. Примечательно, что в момент того гола Полех ещe даже не родился. Теперь самое главное – сохранять холодную голову, продолжать упорно работать и развиваться. Тогда успех неминуем. Верим в тебя, Паша!» – сказано в сообщении «Спартака».

  • Полех забил гол в возрасте 16 лет 246 дней.
  • Это был его 3-й матч в основном составе красно-белых.

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Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Джано Полех Павел
Комментарии (8)
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oyabun
1786015675
Мало верить. Надо доверять парню место в составе.
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Иван Петров 1986
1786017057
Верите то вы верите, а в состав не ставите.
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zigbert
1786035734
Талантливый парень. Все у него впереди.
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alefreddy
1786036151
хороший парень и игрок лишь бы не стал а ля Месси-Давыдовым
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Plyash
1786099106
Давай дружище , всё в твоих руках . У тебя всё получится . Удаче тебе , Павел .
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