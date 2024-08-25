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Джано
Джано
Завершил карьеру
10 октября 1992 (33), Кобулети
#7 | Полузащитник
173 см | 61 кг
Грузия
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Трансферы
Публикации
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Агент рассказал, что делает Ананидзе после окончания карьеры
2024.08.25 15:24
Экс-защитник «Спартака» – про Джано: «Для таких в аду забронирован отдельный котел»
2024.04.25 09:49
6
«Мог стать как Модрич, все знал в футболе»: Божович – о бывшем игроке «Спартака»
2023.08.10 18:47
3
Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл
2023.06.02 10:33
5
«Джано молился и плакал. Меня трясло от страха». Нимели вспомнил, как самолет «Спартака» попал в жесткую турбулентность
2023.03.08 18:05
4
«Футбол красивый, но не романцевский». Ананидзе – о «Спартаке» Абаскаля
2023.01.24 11:59
Ананидзе назвал идеальный клуб для Дзюбы
2023.01.24 09:47
6
Фото
Джано посетил первый матч «Спартака» в году
2023.01.22 19:50
3
Фото
Кузяев поиграл в ОАЭ в пляжный волейбол с Джано
2022.12.14 13:39
1
Джано: «Спартак» не отпустил меня в лондонский «Арсенал» за 5 миллионов»
2022.05.25 21:51
3
Джано: «Спартак» Карреры мог спокойно три года брать РПЛ, как «Зенит». Но всe похерили, а повесили на Глушакова»
2022.05.25 20:32
5
Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»
2022.05.25 19:45
9
Джано – о завершении карьеры: «Врач сказал: «Если не остановишься, то скоро не сможешь играть даже с ребенком во дворе». Я заплакал»
2022.05.25 19:13
Джано: «Раз «Спартак» на десятом месте в РПЛ, значит проблемы есть»
2022.04.30 09:52
3
Фото
«Спартак» – завершившему карьеру Джано: «Спасибо за все!»
2022.04.29 23:00
4
Широков: «Талант Джано отмечали все тренеры, с которыми он работал»
2022.04.29 17:25
2
Джано объявил о завершении карьеры в 29 лет
2022.04.29 15:44
7
Каррера – о Джано: «Возможно, он добился меньшего успеха, чем заслуживает»
2022.04.28 08:33
1
Карпин – о завершении карьеры Джано: «Очень жаль, что такой талант не смог раскрыться»
2022.04.27 18:42
1
Джано решил закончить карьеру в 29 лет
2022.04.27 18:01
24
Ребров: «Джано правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре»
2022.03.19 09:50
2
Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»
2021.09.24 10:50
14
Фото
Экс-игрок «Спартака» Джано подписал контракт с тбилисским «Динамо»
2021.04.29 19:23
6
Джано: «Промес – легенда «Спартака». Он будет приносить успех, а не кайфовать»
2021.03.17 12:50
4
Джано: «С удовольствием останусь в Грузии, если завтра не позвонят из «Реала»
2021.03.16 22:45
1
Джано: «Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький»
2021.03.16 21:55
2
Джано – Джикии: «У вас Кокорин ушел, подписывайте Хабиба в «Спартак»
2021.01.26 19:47
5
В «Спартаке» объяснили присутствие Гулиева и Джано на сборе в Дубае
2021.01.25 20:54
3
Джано: «Промес усилит «Спартак». Разве сейчас в команде есть игрок его уровня?»
2021.01.19 18:16
6
1
2
3
4
5
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