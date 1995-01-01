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    Джано: «Промес – легенда «Спартака». Он будет приносить успех, а не кайфовать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал возвращение в клуб Квинси Промеса.

    «Очень рад, что Промес вернулся в «Спартак». Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода. Человек из Европы в минус 15 приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет.

    Это большой шаг для «Спартака». Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси. Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда.

    Дай бог уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса. Можно сказать, что он уже легенда. Вернулся домой, он очень любит «Спартак». Он будет делать все, чтобы приносить успехи, а не кайфовать и зарабатывать деньги.

    Кстати, позавчера мне звонил Джикия, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: «Что случилось?» Джика говорит: «Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить». Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», – сказал Джано.

    • В матче с «Краснодаром» (6:1) Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак».
    • Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16323

      vladimir-7 6 минут назад

      Ананидзе напоминает: пригласите меня в спартак, а то меня никуда не берут.

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      Рейтинг: +27054

      oyabun 21 минуту назад

      Хорошо что у парней в команде такие дружеские отношения. И это не зависит от того, где игрок Спартака в настоящее время работает. Приятно читать подобные интервью. А не те где пишут что "без выпивки в команде не принимают.."

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