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  • Джано: «Промес – легенда «Спартака». Он будет приносить успех, а не кайфовать»

Джано: «Промес – легенда «Спартака». Он будет приносить успех, а не кайфовать»

17 марта 2021, 12:50
4

Бывший полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал возвращение в клуб Квинси Промеса.

«Очень рад, что Промес вернулся в «Спартак». Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода. Человек из Европы в минус 15 приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет.

Это большой шаг для «Спартака». Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси. Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда.

Дай бог уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса. Можно сказать, что он уже легенда. Вернулся домой, он очень любит «Спартак». Он будет делать все, чтобы приносить успехи, а не кайфовать и зарабатывать деньги.

Кстати, позавчера мне звонил Джикия, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: «Что случилось?» Джика говорит: «Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить». Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», – сказал Джано.

  • В матче с «Краснодаром» (6:1) Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак».
  • Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Промес Квинси
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1615974995
Хорошо что у парней в команде такие дружеские отношения. И это не зависит от того, где игрок Спартака в настоящее время работает. Приятно читать подобные интервью. А не те где пишут что "без выпивки в команде не принимают.."
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vladimir-7
1615975856
Ананидзе напоминает: пригласите меня в спартак, а то меня никуда не берут.
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derrik2000
1615988404
ЛЕГЕНДЫ - это совсем другие, ранее выступавшие за Спартак, игроки. Жано Ананидзе что-то путает.
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Plyash
1615992727
Легенда,это когда тебя помнят и любят через 10,20,30 лет.Так что будем подождать. А пока Антоха это пример классного футболиста и настоящего профессионала,много лет играющий на очень высоком уровне.Удачи ему.
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