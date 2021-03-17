Джано: «Промес – легенда «Спартака». Он будет приносить успех, а не кайфовать»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал возвращение в клуб Квинси Промеса.

«Очень рад, что Промес вернулся в «Спартак». Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода. Человек из Европы в минус 15 приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет.

Это большой шаг для «Спартака». Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси. Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда.

Дай бог уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса. Можно сказать, что он уже легенда. Вернулся домой, он очень любит «Спартак». Он будет делать все, чтобы приносить успехи, а не кайфовать и зарабатывать деньги.

Кстати, позавчера мне звонил Джикия, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: «Что случилось?» Джика говорит: «Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить». Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», – сказал Джано.