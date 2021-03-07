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    Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

    «Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).

    Полузащитник Квинси Промес забил дебютный гол за «Спартак» после возвращения в клуб.

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии25
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      Рейтинг: +11805

      JTherry 4 минуты назад

      классный матч провел, с почином, братуха!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10946

      Persona_non_Grata 1 час назад

      С почином , Антоха - гол + пас , так держать !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83452

      zigbert 1 час назад

      Молодец Квинси! Прицел еще не сбился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      A.l.e.x.777 1 час назад

      С почином братуха.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20297

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Конечно, поздравляем! Но лучше бы ты сделал это в другой игре, сегодня Краснодар никакой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2109

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодец ! ! !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +45684

      portero 2 часа назад

      Разыграли нормально, но что делают на поле игроки Краснодара???

      4
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      Рейтинг: +786

      Вальдемар IV > portero 2 часа назад

      как обычно, забывают правила игры

      0
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      Рейтинг: +786

      Вальдемар IV 2 часа назад

      ну спартак хоть 10 игр не забьет, но приедет куколдодар и подставит жопу, а потом скажет у нас травмы очередные, не рассчитали силы, вообщем, любые слова кроме отставки

      -1
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      Рейтинг: +4528

      Cleaner 2 часа назад

      Счет первого тайма явно не по игре. Посмотрим второй.

      0
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      Рейтинг: +10946

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Так лучше ? ))) А по Промесу , не уточнишь - кого купили ? )))

      1
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      Рейтинг: +4528

      Cleaner > Persona_non_Grata 12 минут назад

      Так лучше.:) Нежданчик от Спартака. Хотя такого Краснодара нужно обыгрывать всем. По Промесу посмотрим. Соболев нуль несмотря на.

      0
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      Рейтинг: +4528

      Cleaner 2 часа назад

      А Соболева в Тамбов набираться опыта и мастерства надо отправить. Ну не тянет он в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +10946

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Хахаха . Хотя конечно еще тяжеловат , но думаю это не последняя игра , где признан лучшим ( но вот я бы его не выбрал )

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