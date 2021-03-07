Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).

Полузащитник Квинси Промес забил дебютный гол за «Спартак» после возвращения в клуб.

Промес забил за «Спартак» впервые после возвращения. Болельщики красно-белых ждали этого больше всего на светеНаслаждайся шикарной атакой «Спартака» и голом Антохи pic.twitter.com/HH2PxMKPUz