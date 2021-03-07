Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

классный матч провел, с почином, братуха!))
«Спартак» побеждает «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ (2:1, второй тайм).
Полузащитник Квинси Промес забил дебютный гол за «Спартак» после возвращения в клуб.
- «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
Промес забил за «Спартак» впервые после возвращения. Болельщики красно-белых ждали этого больше всего на светеНаслаждайся шикарной атакой «Спартака» и голом Антохи pic.twitter.com/HH2PxMKPUz— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021