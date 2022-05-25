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  • Джано – о завершении карьеры: «Врач сказал: «Если не остановишься, то скоро не сможешь играть даже с ребенком во дворе». Я заплакал»

Джано – о завершении карьеры: «Врач сказал: «Если не остановишься, то скоро не сможешь играть даже с ребенком во дворе». Я заплакал»

25 мая 2022, 19:13

Бывший полузащитник «Спартака» Джано объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 29 лет.

«Последние пару лет у меня постоянно опухало колено. Но все проверки на МРТ ничего не показывали!

У меня всe время накапливалась жидкость в суставе: жил в режиме тренировок и выкачивания жидкости почти год – 15 дней тренируешься, 20 дней лечишься. Это было ужасно, настоящее мучение. Но карьеру заканчивать не хотелось, несмотря на проблемы с хрящом.

Зимой 2022-го поехал с Батуми на сборы, перед которыми переболел коронавирусом. Тренировался дополнительно, хотел побыстрее набрать форму, потом начал выходить на 20-30 минут. Последний матч за них я сыграл 10 апреля, отдал голевую передачу.

Через пару дней, наутро после совершенно обычной тренировки, я проснулся в шоке. У меня снова опухло колено! Поехал на занятие, сказал всe врачу. Потом попробовал выйти на тренировку, но почувствовал хруст в колене, после чего сразу ушeл с поля. Понял, что никакой лeд не помогает, колено сгибать не могу – труба.

Поехал в Тбилиси, сделал МРТ, отправил снимки бывшему врачу сборной Грузии и близкому для меня человеку Мерабу. Пока я весь день ждал от него ответа, в моeм колене снова накопилась жидкость. В этот момент я понял, что моя карьера окончательно превратилась в мучения.

В своей жизни от футбола я всегда хотел испытывать кайф: на тренировках, играх – везде. А когда ты даже в квадрат не можешь спокойно поиграть – это мука.

На следующее утро мне позвонил Мераб. Новый снимок показал, что у меня начались проблемы совсем с другим хрящом, чем до этого. Врач сказал: «Мы дружим много лет, я больше никому этого не скажу, но если ты сейчас не остановишься, то скоро даже со своим ребeнком во дворе играть не сможешь. Прекращай, если не хочешь, чтобы через пару лет тебе полностью меняли коленную чашечку». Я ответил: «Понял, спасибо, я приму решение».

Я зашeл в свою комнату и заплакал. С шести лет занимался футболом! Промотал в голове всe, что было за это время. Три-четыре дня думал об этом, не понимал, как принять это решение. Но в итоге понял, что больше я так мучиться не могу. Жена меня поддержала.

После того как принял решение, все звонили, писали. Кто-то говорил: «Может, ещe попробуешь?». Я отвечал: «Это «может» со мной уже четыре года». Мне в октябре 30 лет, жизнь только начинается, у меня всe впереди, а мучиться больше не хотел», – сказал Джано.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Джано
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