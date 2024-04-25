Экс-защитник «Спартака» – про Джано: «Для таких в аду забронирован отдельный котел»

Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев высказался про экс-одноклубника Джано Ананидзе.
«Проблема в том, что ко мне очень быстро липнут лишние килограммы. Всегда завидовал людям, которые могут много есть и не набирать.
Удивлялся, когда Джано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеется)», – заявил Тигиев.
- Джано был в «Спартаке» с 2007 по 2019 год.
- Он закончил карьеру в 29 лет из-за многочисленных травм.
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Источник: Sport24