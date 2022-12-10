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Георгий Тигиев
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Георгий Тигиев
Защитник
Имя
Георгий
Отчество
Львович
Фамилия
Тигиев
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 июня 1995 (27 лет)
Рост
175
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10 декабря 2022
17:52
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30 ноября 2022
22:10
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5
26 августа 2022
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9 августа 2022
21:22
Кавазашвили – о Тигиеве: «В мое время таких игроков было много. Пропивали, на девочек тратили»
13:35
Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»
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11:47
«Есть у вас яйца или нет?!» Тигиев рассказал, как Каррера мотивировал игроков «Спартака»
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10:48
Тигиев: «Деньги на телок – самые ублюдские траты! От «Спартака» у меня ничего не осталось»
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10:25
Тигиев – о переходе в «Спартак»: «Зарплата увеличилась в 188 раз»
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9 июня 2022
09:57
«Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве
1 июня 2021
13:21
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13 мая 2021
15:26
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15:16
Шляхтин: «Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния»
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15 октября 2018
14:33
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Юрист: «В защиту Тигиева – он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться»
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08:55
Президент ФНЛ – о Башкирове и Тигиеве: «Меня переполняет невероятное чувство стыда»
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14 октября 2018
19:52
Директор «Крыльев Советов»: «Санкции к Тигиеву и Башкирову могут быть любыми, вплоть до расторжения контрактов»
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Агент Тигиева – о возможной дисквалификации игрока: «Оу, дерьмо»
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18:14
Юрист: «Тигиева могут дисквалифицировать на четыре года»
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25 февраля 2018
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Джикия и Джано тренируются по индивидуальной программе в Испании
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