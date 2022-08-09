Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, на что тратил деньги во время игры за московский клуб.

— Твои самые идиотские траты.

— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

— Ты вложился во что-то, когда были деньги?

— Нет.

— А квартира в Москве есть?

— Нет.

— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить... Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.