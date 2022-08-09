Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, на что тратил деньги во время игры за московский клуб.
— Твои самые идиотские траты.
— Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.
— Ты вложился во что-то, когда были деньги?
— Нет.
— А квартира в Москве есть?
— Нет.
— У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?
— У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить... Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.
- Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 года.
- Он провел 3 матча за основу клуба.
- Сейчас 27-летний Тигиев играет за «Броук Бойз» из Медиалиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»