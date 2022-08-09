Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Тигиев: «Деньги на телок – самые ублюдские траты! От «Спартака» у меня ничего не осталось»

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, на что тратил деньги во время игры за московский клуб.

    — Твои самые идиотские траты.

    — Деньги на телок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. Притом что у меня была хорошая зарплата в «Спартаке», я все равно занимал.

    — Ты вложился во что-то, когда были деньги?

    — Нет.

    А квартира в Москве есть?

    — Нет.

    — У тебя остались хоть какие-то деньги от «Спартака»?

    — У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про этого говорить... Ничего, у меня еще есть время! Главное, чтобы здоровье позволяло. Подушку безопасности я себе подготовлю.

    • Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 года.
    • Он провел 3 матча за основу клуба.
    • Сейчас 27-летний Тигиев играет за «Броук Бойз» из Медиалиги.

    Новости по теме
    «Есть у вас яйца или нет?!» Тигиев рассказал, как Каррера мотивировал игроков «Спартака»
    Тигиев – о переходе в «Спартак»: «Зарплата увеличилась в 188 раз» 1
    «Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +430

      Спартач80 1 час назад

      Похож на среднестатистического болельщика Зенита-такой же идиот....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11