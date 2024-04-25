Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тупой!»: бывший спартаковец рассказал, как купил девушке сумку за 350 тысяч

«Тупой!»: бывший спартаковец рассказал, как купил девушке сумку за 350 тысяч

25 апреля 2024, 12:51
5

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев поведал историю о краткосрочных отношениях с меркантильной девушкой.

– Когда ты футболист, девушки смотрят на тебя, как на ходячий кошелек. Тогда мне казалось, что я весь такой из себя классный, поэтому девушки обращают на меня внимание. Но нет – в них просто просыпалась меркантильность.

Я тебе расскажу историю, а ты сам рассуди – прав я или нет.

– Давай.

– Я только перешел в «Спартак», зимние сборы. Никого не трогаю, спокойно тренируюсь. Вдруг мне в директ пишет какой-то мужик, бизнесмен: «Георгий, слежу за тобой еще со времен «Торпедо». Удачи тебе в «Спартаке». Будешь в Москве – набирай, встретимся».

– Так.

– Я вернулся в Москву. Мы с ним созвонились, договорились о встрече. Он сказал: «Ты очень понравился моей подруге. Не против, если она тоже будет?»

Мы встретились в каком-то невероятно крутом ресторане, с космическими ценниками – я даже названия не помню. Этот мужик был со своей девушкой, потом пришла его подруга: видно, что при деньгах – брендовые шмотки, украшения, тачка.

После этого «двойного свидания», мы начали плотно с ней общаться. И в какой-то момент от нее пошли какие-то левые движения: «А ты мне не купишь колечко? А ты мне не купишь сумку?» Я открыл сайт, одна сумка – 350 тысяч! И что, ты думаешь, я сделал?

– Купил?

– Да. Тупой! Я пошел на эту ублюдочную трату денег, просто чтобы удовлетворить свои первичные потребности. Мы «провстречались» где-то 2-3 месяца, а потом она укатила за границу с каким-то другим типом.

Причем узнал я это, когда увидел фотки в социальных сетях. Тогда, конечно, я высказал все, что о ней думаю. Теперь ты ответь – разве это не меркантильное поведение?

– Меркантильное.

– Ну вот, о чем я и говорил. Но если бы я был девушкой, тоже вел бы себя потребительски по отношению к богатым футболистам. Так что их поведение можно понять.

  • Защитник был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
  • За основную команду он провел 7 матчей.
  • Сейчас 28-летний Тигиев играет в Медиалиге.

Еще по теме:
Бывший игрок «Спартака» Тигиев назвал самую крупную сумму, которую давал в долг 1
«Твою мать, как так можно?!»: бывший спартаковец рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня 4
Экс-защитник «Спартака» – про Джано: «Для таких в аду забронирован отдельный котел» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krics
1714041304
Балл у отца,два сына первый умный ,а второй футболист,ихмо.
Ответить
momwig_
1714042396
И после этого они говорят, что у нас легионеры непонятные на завышенные зарплатах сидят. Чувак за карьеру так толком и не сыграл нигде. 360 штук за удовлетворение "первичных потребностей"© он жалеет только потому что "она через 2-3 месяца уехала за границу". То есть не такие большие деньги для него были. А кто он был такой? И - так никем и не стал.
Ответить
алдан2014
1714044150
Сам признал, тупой,и вью такое же. Из серии тупой и ещё тупее. Зачем это все? Ау журналисты,вам правда это интересно? Или вы решили,что болельщики интересуются ,что сказал данный персонаж?
Ответить
alefreddy
1714054350
развели как л...
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
3
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
6
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+