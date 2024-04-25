«Тупой!»: бывший спартаковец рассказал, как купил девушке сумку за 350 тысяч

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев поведал историю о краткосрочных отношениях с меркантильной девушкой.

– Когда ты футболист, девушки смотрят на тебя, как на ходячий кошелек. Тогда мне казалось, что я весь такой из себя классный, поэтому девушки обращают на меня внимание. Но нет – в них просто просыпалась меркантильность.

Я тебе расскажу историю, а ты сам рассуди – прав я или нет.

– Давай.

– Я только перешел в «Спартак», зимние сборы. Никого не трогаю, спокойно тренируюсь. Вдруг мне в директ пишет какой-то мужик, бизнесмен: «Георгий, слежу за тобой еще со времен «Торпедо». Удачи тебе в «Спартаке». Будешь в Москве – набирай, встретимся».

– Так.

– Я вернулся в Москву. Мы с ним созвонились, договорились о встрече. Он сказал: «Ты очень понравился моей подруге. Не против, если она тоже будет?»

Мы встретились в каком-то невероятно крутом ресторане, с космическими ценниками – я даже названия не помню. Этот мужик был со своей девушкой, потом пришла его подруга: видно, что при деньгах – брендовые шмотки, украшения, тачка.

После этого «двойного свидания», мы начали плотно с ней общаться. И в какой-то момент от нее пошли какие-то левые движения: «А ты мне не купишь колечко? А ты мне не купишь сумку?» Я открыл сайт, одна сумка – 350 тысяч! И что, ты думаешь, я сделал?

– Купил?

– Да. Тупой! Я пошел на эту ублюдочную трату денег, просто чтобы удовлетворить свои первичные потребности. Мы «провстречались» где-то 2-3 месяца, а потом она укатила за границу с каким-то другим типом.

Причем узнал я это, когда увидел фотки в социальных сетях. Тогда, конечно, я высказал все, что о ней думаю. Теперь ты ответь – разве это не меркантильное поведение?

– Меркантильное.

– Ну вот, о чем я и говорил. Но если бы я был девушкой, тоже вел бы себя потребительски по отношению к богатым футболистам. Так что их поведение можно понять.