Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Красно-белые забили первыми, но в итоге проиграли со счетом 1:2.

«Быки» стали единственной командой Премьер-лиги без потери очков в 3 стартовых турах.

«Я бы сказал, что «Краснодар» сейчас совсем другой. Все говорят, что «Краснодар» сейчас будет хуже из-за того, что нет Кордобы и Сперцяна. Но зато обойма стала больше.

В прошлом году у них даже проблемы были с центральными полузащитниками. А сейчас пришeл Уткин – для нашего чемпионата хороший полузащитник. Оздоев – гарантия. Ленини на чемпионате мира сверкнул, Черников, Кривцов, Аугусто... Такой выбор центральных полузащитников, которые могут усиливать игру команды в центре поля!

И если вспомнить матч прошлого года, когда «Спартак» их возил, но проиграл 1:2, там чудом в конце Жубал забил, то здесь нет. Здесь, забив мяч, «Краснодар» держал игру, мне кажется, под контролем полностью.

Плюс Вахания очень здорово играет правым защитником. То есть уже проблемы какие-то закрылись. Батчи выглядит замечательно. Воробьeв в отсутствие Кордобы, понятно, что притирается к новой команде, но всe равно это гарантия, правильно?

Воробьeв – один из лучших футболистов нашего чемпионата. Потом не забывайте – поправится и Кордоба.

И менее предсказуем стал «Краснодар». То есть, когда всe вертелось вокруг Сперцяна, это красиво было, Эдик в порядке, а сейчас соперники не понимают, откуда ждать опасности, потому что все бегут.

Может, не так эстетично стало, но настолько мощно прессингуют и бегают на высоких скоростях весь матч, что прямо соперникам-то тяжеловато», – сказал Радимов.