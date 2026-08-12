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Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна

12 августа, 16:31
7

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

  • Красно-белые забили первыми, но в итоге проиграли со счетом 1:2.
  • «Быки» стали единственной командой Премьер-лиги без потери очков в 3 стартовых турах.

«Я бы сказал, что «Краснодар» сейчас совсем другой. Все говорят, что «Краснодар» сейчас будет хуже из-за того, что нет Кордобы и Сперцяна. Но зато обойма стала больше.

В прошлом году у них даже проблемы были с центральными полузащитниками. А сейчас пришeл Уткин – для нашего чемпионата хороший полузащитник. Оздоев – гарантия. Ленини на чемпионате мира сверкнул, Черников, Кривцов, Аугусто... Такой выбор центральных полузащитников, которые могут усиливать игру команды в центре поля!

И если вспомнить матч прошлого года, когда «Спартак» их возил, но проиграл 1:2, там чудом в конце Жубал забил, то здесь нет. Здесь, забив мяч, «Краснодар» держал игру, мне кажется, под контролем полностью.

Плюс Вахания очень здорово играет правым защитником. То есть уже проблемы какие-то закрылись. Батчи выглядит замечательно. Воробьeв в отсутствие Кордобы, понятно, что притирается к новой команде, но всe равно это гарантия, правильно?

Воробьeв – один из лучших футболистов нашего чемпионата. Потом не забывайте – поправится и Кордоба.

И менее предсказуем стал «Краснодар». То есть, когда всe вертелось вокруг Сперцяна, это красиво было, Эдик в порядке, а сейчас соперники не понимают, откуда ждать опасности, потому что все бегут.

Может, не так эстетично стало, но настолько мощно прессингуют и бегают на высоких скоростях весь матч, что прямо соперникам-то тяжеловато», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Краснодар Спартак Сперцян Эдуард Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Цугундeр
1786542920
Вадя сказала правду- матку, в кои- то веки ..) Потеряв Сперцяна, Краснодар потерял изящность, но приобрёл стабильную и очень опасную мощность и уверенность..
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...уефан
1786544723
...Хотя, шельмец он превосходный, Но дня сего, он истину сказал!...
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Max-Min-vkontakte
1786547011
думаю, слишком рано пока ещё делать выводы: только три тура прошло, более-менее станет ясно на дистанции, хотя бы после десяти туров
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