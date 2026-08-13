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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей

Восьмeрка встреч четвeртого тура растянулась на три дня – с пятницы по воскресенье. Главный сюжет уикенда – сможет ли «Зенит» реабилитироваться перед своими болельщиками после неожиданного поражения от «Родины»? Параллельно «Краснодар» может упрочить отрыв, а «Локомотив» – наконец-то открыть счeт победам. Обо всeм по порядку.

Ключевые интриги:

  • Удастся ли «Зениту» переломить неудачную домашнюю серию в матче с «Динамо»?
  • Сохранит ли «Краснодар» идеальный старт, даже без Кордобы и Сперцяна?
  • Чья сенсация окажется устойчивее – «Родины» или «Акрона»?
  • Смогут ли «красно-зелeные» прервать семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ?

Полное расписание 4-го тура:

  • 14 августа, 17:00 – «Оренбург» – «Локомотив» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 15 августа, 14:00 – «Родина» – «Акрон» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 15 августа, 16:15 – ЦСКА – «Факел» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 15 августа, 18:30 – «Ростов» – «Рубин» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 15 августа, 20:45 – «Краснодар» – «Ахмат» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 16 августа, 14:30 – «Зенит» – «Динамо» Москва (Матч ТВ – бесплатно / Матч ПРЕМЬЕР)
  • 16 августа, 17:00 – «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 16 августа, 19:30 – «Балтика» – «Спартак» (Матч ПРЕМЬЕР)

«Оренбург» – «Локомотив» (пятница, 17:00 МСК)

В центре внимания – судьба Артeма Карпукаса. Воспитанник «Локомотива» близок к переходу в «Зенит»: сумма сделки, по данным Transfermarkt, – 6 млн евро плюс бонусы, контракт до 2031 года. Вероятно, полузащитник проведeт этот матч, а затем отправится на медобследование в Петербург. Что касается игры: «Оренбург» чередует яркие отрезки с провалами – победа над «Ростовом» в меньшинстве, разгром от «Зенита», ничья с «Рубином». «Локомотив» пока не выигрывал: две домашние ничьи и выездное поражение от махачкалинцев. Историческая статистика подавляющая – гости не уступают «Оренбургу» в семи последних очных матчах подряд. Арбитр – Антон Фролов, на VAR – Кирилл Левников.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 16:55). Комментатор – Артем Шмельков.

«Родина» – «Акрон» (суббота, 14:00 МСК)

Две команды, совершившие громкие заявления в прошлом туре. «Родина» на «Газпром Арене» сотворила сенсацию, обыграв «Зенит» – дубль 20-летнего Артура Гарибяна за шесть минут перевернул игру. «Акрон» в Черкизово отстоял «сухарь» в матче с «Локомотивом» (0:0), впервые не пропустив после трeх игр с суммарным счeтом 1:11. Игра пройдeт в Химках. Капитан «Родины» Артем Мещанинов уже заявил, что команда не собирается быть статистом. Судья – Матвей Заика. Вопрос в том, кто из героев подтвердит свою состоятельность.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 13:55).

ЦСКА – «Факел» (суббота, 16:15 МСК)

Третий кряду домашний матч для армейцев. После нулевой ничьей с «Ростовом» от команды ждут только победы. Соперник – «Факел», который пока идeт на последнем месте с одним баллом. Воронежцы уступили «Краснодару» и «Динамо» Махачкала, а в прошлом туре разошлись миром с «Ахматом». Для ЦСКА любая потеря очков будет воспринята как неудача. Судит встречу Инал Танашев.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 16:10).

«Ростов» – «Рубин» (суббота, 18:30 МСК)

У обоих коллективов по 4 очка – победитель может ворваться в пятeрку. «Ростов» на выезде сдержал ЦСКА (0:0), показав равную статистику по ударам и xG. «Рубин» в Казани смотрелся бледнее «Оренбурга»: уступил по ожидаемым голам (0.39 против 0.71). Хозяева выглядят фаворитами. Арбитр – Иван Абросимов.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 18:25).

«Краснодар» – «Ахмат» (суббота, 20:45 МСК)

Единственная команда с трeхматчевым стопроцентным результатом. «Быки» добыли волевую победу над «Спартаком» (2:1) – все три гола пришлись на первые десять минут. Удивительно, но «Краснодар» не чувствует потерь ни от ухода Сперцяна, ни от травмы Кордобы. «Ахмат» Станислава Черчесова пока без побед (две ничьи и поражение, 12-я строчка). В чемпионате «Краснодар» выиграл у грозненцев три последних очных матча. Неделей ранее в Кубке была ничья 1:1, но там у хозяев был не основной состав. Главный арбитр – Сергей Карасeв.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 20:40).

«Зенит» – «Динамо» Москва (воскресенье, 14:30 МСК)

Центральная игра тура. «Зенит» дома, и эмоциональный фон запредельный – после неожиданного поражения от «Родины» команда жаждет реванша. Бывший вратарь обеих команд Роман Березовский отметил, что «петербуржцы будут максимально мобилизованы», а «Динамо» ждeт очень сложный матч. Гости подходят в хорошем настроении – выиграли у махачкалинского «Динамо» (3:1), хотя по качеству игры уступили сопернику. Дмитрий Скопинцев подчеркнул, что динамовцы нацелены на трофеи. Статистика на стороне хозяев: «Зенит» побеждал в 4 из 5 последних очных встреч. Исход определит, сохранит ли «Краснодар» отрыв, если «быки» победят ранее. Судья – Артем Чистяков.

Трансляция: «Матч ТВ» (бесплатно) и «Матч ПРЕМЬЕР» (с 14:00). Это единственный матч тура на общедоступном канале. Комментатор – Роман Нагучев.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала (воскресенье, 17:00 МСК)

Самарцы пока без побед (две ничьи, поражение), но их игра оставляет хорошее впечатление – команда много созидает, создаeт моменты, но конвертирует это в очки с трудом. Махачкалинцы выиграли два первых тура, затем уступили московскому «Динамо», хотя по xG выглядели даже опаснее. Коллектив Вадима Евсеева действует раскованно, и на «Самара Арене» можно ждать открытого футбола. Судья – Никита Новиков.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 16:55).

«Балтика» – «Спартак» (воскресенье, 19:30 МСК)

Закрывает тур калининградское противостояние. Команды делят третье-четвeртое места с 6 очками. Наставник «Балтики» Андрей Талалаев признал, что его подопечным не хватает сыгранности и мастерства, но движение и борьба – на высоком уровне. Калининградцы сохранили фирменный стиль – высокий прессинг и агрессия, особенно дома. В прошлом сезоне оба матча между этими командами запомнились не голами, а удалениями (по две красных в каждой игре). В нынешнем сезоне страсти накалены не меньше, так что карточки – не исключение. Главный судья – Андрей Прокопов.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:25). В бесплатной сетке «Матч ТВ» матч отсутствует.

Турнирная картина перед 4-м туром

  • Лидер (9 очков): «Краснодар» (три победы из трeх).
  • Группа преследования (6 очков): «Зенит», «Спартак», «Балтика», «Динамо» (Махачкала).
  • Замыкающие (по 1 очку): «Акрон» и «Факел» – оба прервали серии поражений ничьими в прошлом туре.
  • Бомбардиры: Максим Глушенков («Зенит») – 4 гола, Никита Кривцов («Краснодар») – 3.

Где смотреть матчи 4-го тура

В четвeртом туре РПЛ бесплатный эфир на «Матч ТВ» получит только центральная игра «Зенит» – «Динамо» (воскресенье, 14:30). Остальные семь встреч – эксклюзивно на платном канале «Матч ПРЕМЬЕР».

Часто задаваемые вопросы

Когда стартует 4-й тур РПЛ?
В пятницу, 14 августа, и завершится в воскресенье, 16 августа 2026 года.

Какой матч покажут бесплатно?
Только «Зенит»«Динамо» 16 августа в 14:30 на «Матч ТВ».

Кто лучший бомбардир после трeх туров?
Максим Глушенков («Зенит») – 4 гола, у Никиты Кривцова («Краснодар») – 3.

Почему матч ЦСКА – Факел важен?
Армейцы проводят третий домашний матч кряду и после ничьей с «Ростовом» обязаны побеждать.

Кто фаворит в центральном матче?
«Зенит» – статистика личных встреч на его стороне, плюс фактор домашнего реванша.

Где смотреть матч Балтика – Спартак?
На платном «Матч ПРЕМЬЕР» (начало в 19:25 МСК). Общедоступный канал эту игру не транслирует.

Россия. Премьер-лига Оренбург Родина ЦСКА Ростов Краснодар Зенит Крылья Советов Балтика Локомотив Акрон Факел Рубин Ахмат Динамо Динамо Мх Спартак
Комментарии (1)
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boris63
1786627508
Надеемся, что Армейцы не проиграют, ничейку точно сгоняют с бегемотами в нападении.
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