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Роман Березовский
Роман Березовский
Завершил карьеру
5 августа 1974 (52), Ереван
#21 | Вратарь
188 см | 89 кг
Армения | Россия
Статистика
Новости
Публикации
Березовский – о задаче «Сочи»: «Как можно быстрее выбраться из ямы»
2019.11.25 11:52
«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский
2019.11.20 10:17
1
Отец Еременко или Березовский может возглавить «Оренбург»
2018.12.27 06:47
13
Лодыгин опередил Березовского по числу «сухих» матчей за «Зенит»
2017.12.12 14:45
4
Шунин: «Мне есть над чем работать и где прибавлять»
2017.10.19 06:43
Березовский: «В «Динамо» формируется команда с прицелом на будущий сезон»
2017.04.12 06:29
Беленов повторил рекорд Шишкина по отбитым пенальти за сезон
2017.03.06 06:20
5
Березовский: «Панченко в «Динамо» стоит особняком»
2016.08.05 12:19
Фото
Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»
2016.06.06 16:43
19
Березовский: «Сборной России важен не результат, а как она будет играть. Денисову – не падать духом»
2016.05.24 16:50
4
Березовский: «Точка отсчета вылета «Динамо» из РФПЛ – наложение санкций со стороны УЕФА»
2016.05.22 23:08
1
Фото
Мхитарян: «Благодарю тебя за все, Роман Березовский»
2016.03.25 22:59
Березовский проведет прощальный матч за сборную Армении
2016.03.09 20:46
3
Березовский: «Информация о подкупе албанцами армян – это происки сербов»
2015.10.13 21:13
9
Березовский: «До матча с Португалией были планы продолжать играть»
2015.07.02 21:08
15
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