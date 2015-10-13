Березовский: «Информация о подкупе албанцами армян – это происки сербов»

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский прокомментировал сведения о том, что армянские футболисты могли быть подкуплены албанцами перед матчем отбора на Евро-2016.

«В это сложно поверить. Не представляю, как такое вообще может быть возможным. Возможно, это происки сербских журналистов. Наверное, им обидно, что албанцы попали на чемпионат Европы, а они нет», - говорит Березовский.

Бывший голкипер Армении уверен, что армянские футболисты не могли взять деньги.

«Об отсутствии мотивации у армян в матче с Албанией не может быть и речи. Ты же защищаешь честь страны, играешь на глазах у своих болельщиков. Не верю, что кого-то можно было купить. Просто так сложилось».

Также он считает, что журналисты, опубликовавшие эту информацию, должны предоставить доказательства.

«Раз пишут такие вещи, пусть докажут. В противном случае пусть извиняются».

Напомним, что победа в матче с Арменией позволила сборной Албании пробиться на Евро-2016. Сведения о возможном подкупе изучит УЕФА.