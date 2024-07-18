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Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро

18 июля 2024, 11:34

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата Европы-2024 в финале которого Испания победила Англию (2:1).

«Я, честно говоря, думал, что футбольный бог наконец-то полюбит сборную Англии. Ведь довольно часто бывает же, когда невзрачно начинавшие турнир команды раскрывались к концу, и вообще, конечно, пора бы англичанам что-то выиграть. Но согласимся, что сравнять счeт на последней минуте, выиграть по пенальти – своеобразная дорога к финалу. Всe-таки радостно от того, что победила Испания. Хотя англичане, конечно, снова ни черта не выиграли, но победил футбол, страсть.

Футбол – игра логичная, тем не менее победила Игра, именно с большой буквы. Это главное, поэтому я очень рад за испанцев и за вундеркинда Ямаля. Люди доказывают, что всe-таки в футбол надо играть, а не мучиться, хотя повторю, что всe-таки я думал, что выиграет Англия.

Но это тот самый случай, когда нам-то какая польза? Выиграли испанцы? Молодцы!

Много было разговоров о Гарри Кейне. Ведь он проиграл шесть финалов. А после перехода в «Баварию» и там не получилось выиграть командный трофей. Но давайте констатируем факт – менее великим-то он от этого не стал. Есть люди, которым фатально не везeт с точки зрения тех или иных титулов, но футболист же он классный. Поэтому тут можно только посочувствовать, но в любом случае он суперзвезда, все об этом знают.

А что касается сборной Грузии, я изначально желал им всяческих удач. Они не смогли прыгнуть выше головы, играли в целом в свою силу и вышли в плей-офф – это уже хорошо», – написал Губерниев.

  • 30-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн пока ни разу не выигрывал командные трофеи в профессиональной карьере.
  • Испания выиграла на Евро-2024 все матчи в основное или дополнительное время.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Англия Испания Грузия Кейн Гарри Губерниев Дмитрий
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