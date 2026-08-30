Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об участии Алексея Батракова в голевой атаке в дебютной игре за «Галатасарай».
«Батраков пасует, атака смелая, удар и гол!» – написал журналист.
- Российский полузащитник впервые вышел на поле в составе «Галатасарая» в матче 3-го тура турецкой Суперлиги против «Гeзтепе». Встреча завершилась победой стамбульцев со счетом 3:2.
- Батраков появился на поле после перерыва и принял участие в голевой атаке, отдав предголевую передачу.
- Алексей перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева