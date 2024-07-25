Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина считает, что российский судья Сергей Карасев при определенных условиях мог получить назначение на решающий матч чемпионата Европы-2024.

– Кто из российских арбитров мог бы работать на этом чемпионате Европы?

– Серега Карасев у нас считается номером один. Он уже судил матчи на таком уровне. Считаю, на прошлом Евро отработал очень прилично. Думаю, если бы ему давали в последние годы назначения на статусные игры в Европе, он бы еще набрался опыта, веса, авторитета. Так что, если убрать все политические моменты, в теории Сергею могли бы доверить на этом Евро и финал.

– Даже так?

– Ну а почему нет? Он уже давно находился в элитной группе судей. На прошлом Евро подтвердил свой высокий уровень.