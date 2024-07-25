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  • Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024

Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024

25 июля 2024, 11:00
5

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина считает, что российский судья Сергей Карасев при определенных условиях мог получить назначение на решающий матч чемпионата Европы-2024.

– Кто из российских арбитров мог бы работать на этом чемпионате Европы?

– Серега Карасев у нас считается номером один. Он уже судил матчи на таком уровне. Считаю, на прошлом Евро отработал очень прилично. Думаю, если бы ему давали в последние годы назначения на статусные игры в Европе, он бы еще набрался опыта, веса, авторитета. Так что, если убрать все политические моменты, в теории Сергею могли бы доверить на этом Евро и финал.

– Даже так?

– Ну а почему нет? Он уже давно находился в элитной группе судей. На прошлом Евро подтвердил свой высокий уровень.

  • Главным судьей финала Евро-2024 Испания – Англия (2:1) был француз Франсуа Летексье.
  • На Евро-2020 Карасев работал на трех матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (5)
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...короче
1721895352
..."Я мог бы выпить море Я мог бы стать другим Вечно молодым, Вечно пьяным"(с)...
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ЗаЖиМ
1721902106
Стас и карась , это не ваши коровы и не вам их доить.
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Oleg-Gazza
1721904088
Сухина вообще до...уя считает!
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Spartak_forv@
1721905621
В теории не доверили бы,потому что в финале играла бы сборная России!
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