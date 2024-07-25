УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024

Комиссия УЕФА по контролю, этике и дисциплине наказала федерации футбола Албании, Венгрии, Австрии, Словении, Румынии, Хорватии и Сербии за поведение их болельщиков на матчах Евро-2024.

Хорватия получила штраф 50 тысяч евро, Румыния – 40 тысяч, Албания, Венгрия, Словения и Сербия – по 30 тысяч, Австрия – 20 тысяч.

Также все федерации получили запрет запрет на продажу своим болельщикам билетов на следующий выездной матч под эгидой УЕФА. При этом для Албании, Венгрии, Австрии и Словении ограничение является условным с испытательным сроком 2 года.