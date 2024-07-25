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УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024

25 июля 2024, 08:55

Комиссия УЕФА по контролю, этике и дисциплине наказала федерации футбола Албании, Венгрии, Австрии, Словении, Румынии, Хорватии и Сербии за поведение их болельщиков на матчах Евро-2024.

Хорватия получила штраф 50 тысяч евро, Румыния – 40 тысяч, Албания, Венгрия, Словения и Сербия – по 30 тысяч, Австрия – 20 тысяч.

Также все федерации получили запрет запрет на продажу своим болельщикам билетов на следующий выездной матч под эгидой УЕФА. При этом для Албании, Венгрии, Австрии и Словении ограничение является условным с испытательным сроком 2 года.

  • Со стороны болельщиков Словении, Румынии, Хорватии и Сербии нарушения имели место на трех матчах, Албании и Венгрии – на двух, Австрии – на одном.
  • Для Албании, Венгрии, Румынии, Хорватии и Сербии наказание назначено за расистское и дискриминационное поведение их болельщиков. Для Австрии – только за расистское, для Словении – только за дискриминационное.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Хорватия Сербия Румыния Албания Венгрия Словения Австрия
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