Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри

Российский тренер Дмитрий Аленичев назвал Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата Европы-2024.

Полузащитник «Барселоны» был признан лучшим молодым футболистом Евро. Он забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

«Лучшим игроком Евро признан испанец Родри – и тут вопросов нет. Хавбек «Манчестер Сити» в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень. Но я все-таки чуть выше поставил бы Ямаля, получившего приз лучшему молодому футболисту. То, что творил Ламин на ЧЕ, близко к фантастике», – сказал Аленичев.