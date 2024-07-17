Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на претензии Алены Долецкой.

Бывший главный редактор Vogue Russia ранее потребовала уволить комментаторов Дмитрия Шнякина и Константина Генича, работавших на финале Евро-2024.

«Уже четвертого августа стартует вторая Бундеслига, и я с удовольствием жду, как мы с Аленой Долецкой откроем сезон репортажем матча «Гройтер Фюрт» – «Пройссен Мюнстер» и обсудим, как тренер «Мюнстера» Саша Хильдман вырос в отличного специалиста, работая в скромном «Зонненхофе». А потом напишу обзор тура в Vogue. Займемся делом, наконец!» – написал Нагучев.

«Сейчас без иронии. Мне очень интересно, как бы Алена Долецкая разобрала работу Василия Уткина на матче Англия – Тринидад и Тобаго», – добавил комментатор.