- 7 мая 2022
- 19:05 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место 1
- 23 апреля 2022
- 18:36 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
- 17:32 Азмун забил дебютный гол за «Байер» 5
- 19 марта 2022
- 19:28 Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм» 3
- 13 марта 2022
- 23:18 Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
- 20 февраля 2022
- 20:17 Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне
- 19:24 Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль
- 16 декабря 2021
- 00:29 Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Холанда победила «Гройтер Фюрт», «Лейпциг» Тедеско упустил три очка в матче с «Аугсбургом»
- 00:03 Холанд повторил рекорд среди игроков «Боруссии» Д по голам в Бундеслиге в течение года
- 12 декабря 2021
- 19:32 Бундеслига. «Гройтер Фюрт» победил впервые в сезоне, обыграв «Унион»
- 4 декабря 2021
- 19:26 Бундеслига. «Байер» забил семь голов «Гройтер Фюрту», у Шика покер, Лунев был в запасе; «Хоффенхайм» победил «Айнтрахт» 1
- 27 ноября 2021
- 19:37 Бундеслига. Холанд помог «Боруссии» Д победить на выезде «Вольфсбург», «Гройтер Фюрт» и «Хоффенхайм» забили девять голов на двоих
- 30 октября 2021
- 19:15 Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе
- 23 октября 2021
- 18:38 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д обыграла «Арминию» и другие результаты
- 1 октября 2021
- 23:24 Бундеслига. «Гройтер Фюрт» проиграл «Кельну» и идет с одним очком 1
- 25 сентября 2021
- 00:55 Левандовски впервые с февраля не забил за «Баварию» 1
- 24 сентября 2021
- 23:22 Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Гройтер Фюртом»
- 22:43 Видео Нагельсман во время матча с «Гройтер Фюртом» сел мимо кресла 10
- 17 сентября 2021
- 23:24 Бундеслига. «Гройтер Фюрт» уступил «Герте» и продлил безвыигрышную серию до 11 матчей
- 11 сентября 2021
- 18:31 Бундеслига. «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3. У Холанда дубль, Лунев остался в запасе 2