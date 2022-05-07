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Германия. Вторая Бундеслига
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Гройтер Фюрт
€ 12 млн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Сайт:
http://www.greuther-fuerth.de/
Тренер:
Хайко Фогель
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль
2022.02.20 19:24
Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Холанда победила «Гройтер Фюрт», «Лейпциг» Тедеско упустил три очка в матче с «Аугсбургом»
2021.12.16 00:29
Бундеслига. «Гройтер Фюрт» победил впервые в сезоне, обыграв «Унион»
2021.12.12 19:32
Бундеслига. «Байер» забил семь голов «Гройтер Фюрту», у Шика покер, Лунев был в запасе; «Хоффенхайм» победил «Айнтрахт»
2021.12.04 19:26
1
Бундеслига. Холанд помог «Боруссии» Д победить на выезде «Вольфсбург», «Гройтер Фюрт» и «Хоффенхайм» забили девять голов на двоих
2021.11.27 19:37
Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе
2021.10.30 19:15
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д обыграла «Арминию» и другие результаты
2021.10.23 18:38
Бундеслига. «Гройтер Фюрт» проиграл «Кельну» и идет с одним очком
2021.10.01 23:24
1
Левандовски впервые с февраля не забил за «Баварию»
2021.09.25 00:55
1
Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Гройтер Фюртом»
2021.09.24 23:22
Видео
Нагельсман во время матча с «Гройтер Фюртом» сел мимо кресла
2021.09.24 22:43
10
Бундеслига. «Гройтер Фюрт» уступил «Герте» и продлил безвыигрышную серию до 11 матчей
2021.09.17 23:24
Бундеслига. «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3. У Холанда дубль, Лунев остался в запасе
2021.09.11 18:31
2
Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Унионом», Лунев остался в запасе; «Вольфсбург» победил «Бохум»
2021.08.14 18:29
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
Кубок Германии. «Боруссия» Д обыграла «Гройтер Фюрт» в добавленное время. Витсель забил гол
2018.08.20 23:46
3
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
2017.10.24 23:40
2
Кубок Германии. «Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» пробились в четвертьфинал
2017.02.08 00:36
2
Видео
Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии
2016.12.24 09:24
6
Кубок Германии. «Ганновер» разгромил «Фортуну» и другие результаты
2016.10.26 21:22
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